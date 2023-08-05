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Вильфанд спрогнозировал самую жаркую часть лета в Центральной России

Вильфанд спрогнозировал самый жаркий период лета в Центральной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центральной России ожидается самый жаркий период лета, сообщил в субботу, 5 августа, «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода очень жаркая в Центральной России. В нечерноземной зоне — Москве и сопредельных областях выпущено штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура +31...+34 градуса. Это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона…», — сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что температура превысит климатическую норму на 5–6 градусов. Он добавил, что в субботу в столице ожидается +30...+32 градуса, в воскресенье и понедельник — +31...+33, а в Подмосковье — до +34. Во вторник уже вероятны кратковременные дожди, несмотря на то, что жаркая погода сохранится.

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Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что выходные москвичей ждут самые жаркие дни с начала этого лета: в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34. Он отметил, что такая жара объясняется приходом горячего воздуха с юго-востока.

30 июля в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).

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