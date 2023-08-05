Реклама
Прямой эфир
Мир
ФРГ поставила Украине бронированные машины Wisent 1 и беспилотники Vector
Мир
Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру
Мир
Прокуроры в США возьмут старые показания Трампа для суда
Мир
Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу
Происшествия
Советник главы Крыма опроверг данные о взрыве в районе Крымского моста
Мир
Чад отказался от военного вмешательства в ситуацию в Нигере
Мир
В посольстве России осудили заявления США по приговору Навальному
Происшествия
Два буксира направлены к месту происшествия с танкером около Керчи
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +32 градусов 5 августа
Мир
Температура воды в Мировом океане достигла новых рекордных значений
Армия
Военные группировки «Восток» уничтожили более 20 боевиков ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Танзании
Мир
Нетребко потребовала выплатить ей $360 тыс. за отмененные выступления

Путин запретил банкам брать комиссию за переводы до 30 млн в месяц через СБП

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводах без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в различных банках через систему быстрых платежей (СБП) для граждан РФ. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации 4 августа.

Отмечается, что нововведение позволит пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения» физическими лицами денежных средств между банками.

Положения закона должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования.

Перечисленное превосходство: лимит бесплатных переводов самому себе повысят до 30 млн
За какие операции банки больше не смогут брать комиссии

Ранее, 26 июля, Госдума одобрила закон о переводах между своими счетами без переводов, а 28-го числа его принял Совфед РФ. Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

16 мая «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023