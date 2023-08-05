Путин запретил банкам брать комиссию за переводы до 30 млн в месяц через СБП

Президент России Владимир Путин подписал закон о переводах без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в различных банках через систему быстрых платежей (СБП) для граждан РФ. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации 4 августа.

Отмечается, что нововведение позволит пресечь создание «заградительных условий для свободного перемещения» физическими лицами денежных средств между банками.

Положения закона должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования.

Ранее, 26 июля, Госдума одобрила закон о переводах между своими счетами без переводов, а 28-го числа его принял Совфед РФ. Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

16 мая «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка.