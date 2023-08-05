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Пушков допустил неожиданные для США итоги переговоров в Джидде без РФ

Сенатор Пушков: переговоры без РФ в Джидде могут закончиться неожиданно для США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ни Китай, ни Бразилия, собирающиеся принять участие в переговорах в Саудовской Аравии по теме украинского конфликта, не будут «играть в американскую» игру. Об этом 5 августа заявил российский сенатор Алексей Пушков.

В частности, отметил он, Бразилиа заявила, что принимать какое-либо решение относительно урегулирования на Украине без участия российской стороны не имеет смысла.

«В силу всего этого саммит может повернуть в неожиданную для США сторону: вместо поддержки «формулы мира» [украинского президента Владимира] Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него, в том числе предполагающих учет интересов безопасности России», — написал он в Telegram-канале.

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Днем ранее МИД Китая сообщил, что страна отправит спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя на международное заседание по украинскому вопросу в Саудовской Аравии. Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса, говорилось в заявлении ведомства.

В этот день Саудовская Аравия подтвердила проведение консультации по мирным переговорам по украинскому конфликту в Джидде. Саудовское агентство печати (САП) отметило, что страна надеется на достижение укрепления диалога и сотрудничества посредством обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей урегулирования украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами.

Как заявил также 3 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, Вашингтон не рассчитывает, что встречи в Джидде приблизят момент урегулирования кризиса на Украине. Однако он выразил мнение, что это еще одна возможность заручиться поддержкой международного сообщества в отношении мирного плана Киева.

Как отметил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, по его мнению, Саудовская Аравия нацелена на то, чтобы продемонстрировать свою значимость на международной арене, и за последние несколько лет Эр-Рияду удалось превратиться из страны, которая воспринималась исключительно как клиент и сателлит США, в государство с довольно независимыми взглядами.

Кроме того, 2 августа спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил об отсутствии консенсуса вокруг предлагаемой украинским лидером Владимиром Зеленским «формулы мира».

Еще в ноябре 2022 года президент Зеленский представил 10 пунктов своей формулы для установления мира. В их числе обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, создание международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

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