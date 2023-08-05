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Россия выдала Таджикистану обвиняемого в жестоком убийстве 22 человек
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Россия выдала Таджикистану обвиняемого в жестоком убийстве 22 человек

Генпрокуратура России выдала Таджикистану обвиняемого в убийстве 22 человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генпрокуратура России удовлетворила запрос Таджикистана о выдаче Юсуфа Салихова, обвиняемого в убийстве в 1992 году 22 человек, в том числе беременной женщины. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба российского ведомства.

«По решению Генпрокуратуры России в Республику Таджикистан выдан обвиняемый в убийстве 22 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале. Также пресс-служба ведомства отметила, что уголовное дело в отношении него находится в производстве генпрокуратуры республики.

Следствие информирует, что 14 октября 1992 года мужчина вместе с соучастниками с целью хищения имущества совершил нападение с применением автомата Калашникова в селе Сарбанд. Он проник в дом потерпевшего, где находились члены его семьи и родственники, а затем расстрелял их. Тела Салихов облил бензином и поджег. Двоим потерпевшим удалось выжить. После этого убийца уехал из Таджикистана и долгое время скрывался на территории России.

Суд города Бохтар 10 марта 2022 года вынес заочное решение о применении меры пресечения в виде заключения Салихова под стражу, после чего его объявили в розыск.

Взять — не дать: западные страны массово отказываются выдавать РФ преступников
Какими мотивами это объясняют в Генпрокуратуре

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Испания экстрадировала в Россию Ферузу Таирову, осужденную за мошенничество в особо крупном размере. Кадры экстрадиции опубликовали «Известия».

Ранее суд назначил ей 1,5 года лишения свободы, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Однако Таирова покинула страну, долгое время скрывалась за границей и была задержана на территории Испании. В 2016 году Генпрокуратура России направила испанским коллегам запрос об экстрадиции преступницы — совет министров королевства его удовлетворил, однако решение о выдаче пришлось приостановить, поскольку Таирова вновь скрылась. 6 июля мошенницу под конвоем доставили в аэропорт Барселоны и передали представителям правоохранительных органов РФ для отправления в Москву.

Таирова вела преступную деятельность в период с 2007 по 2009 год. Она подделывала договоры купли-продажи и иные документы закрытого акционерного общества для отчуждения его недвижимого имущества в пользу третьих лиц. Материальный ущерб от действий злоумышленницы и ее сообщника составил свыше 250 млн рублей.

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