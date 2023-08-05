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Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
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Вашингтон решил частично сократить финансовую поддержку Нигера. Об этом в пятницу, 4 августа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Правительство США приостанавливает некоторые программы иностранной помощи, приносящие пользу правительству Нигера», — сказал он в ходе брифинга.

При этом, уточнил Блинкен, данная мера не коснется гуманитарных и продовольственных инициатив. Также Штаты не планируют сворачивать дипломатические операции и программы поддержки американских граждан на территории республики.

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Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время решение об остановке сотрудничества с Нигером в сфере безопасности не принималось. Также стало известно, что США продолжают взаимодействовать с представителями Вооруженных сил республики, которые не участвовали в перевороте.

В этот же день свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он призвал вместе сражаться за демократический плюрализм и уважение верховенства закона.

США, в свою очередь, подчеркнули, что выступают за дипломатические, а не силовые методы урегулирования конфликтной ситуации в Нигере.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала переворот. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объвили, что Базум смещен. Мятежники заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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