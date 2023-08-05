Эксперт раскрыл секрет надежного пароля

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко 5 августа рассказал, что в надежном пароле должно быть разнообразие знаков.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что длинный пароль тоже является эффективным, однако важно не основываться на имени, дате рождения или номере телефона. Поскольку такие пароли являются небезопасными.

Как отметил Пащенко, в пароли необходимо добавлять спецсимволы. По его словам, оптимальными являются десятизначные пароли, состоящие из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и примерно трех спецсимволов. Он порекомендовал взять за основу сочетание букв и цифр, которое будет запоминающимся.

Ранее, 16 июля, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин рассказал в беседе с «Известиями», что из-за массовой утечки данных россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях.