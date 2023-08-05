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ФРГ поставила Украине бронированные машины Wisent 1 и беспилотники Vector

Германия направила Украине новые беспилотники и машины разминирования
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Берлин за минувшую неделю поставил Киеву две бронированные машины Wisent 1, три разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Vector и девять машин пограничной службы. Это следует из обновленного 4 августа списка военной помощи, предоставляемой Украине правительством ФРГ.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут пять автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72 и пять мобильных антенно-башенных комплексов.

Wisent 1 предназначен для разминирования территории.

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И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Между тем 3 августа газета Die Welt со ссылкой на результаты своих подсчетов написала, что власти Германии затягивают отправку обещанного Украине в мае пакета военной помощи. Отмечалось, что из обещанного вооружения Киев получил 10 танков Leopard 1, Украина также не получила четыре системы противоракетной обороны (ПРО) IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. Также с мая не было отправлено ни одной машины Marder, из 18 зенитных самоходных установок Gepard доставили всего 12.

Глава минобороны Германии Борис Писториус в этот же день высказался против передачи крылатых ракет Taurus Украине. Однако глава немецкого минобороны допустил вариант развития событий, при котором Германия может в будущем передать Украине военную технику, которая необходима стране.

Как указал 3 августа советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, поставки военной техники и оружия на Украину со стороны Запада сократились ввиду растущего недовольства необходимостью оказывать помощь Киеву. Он отметил, что на Западе люди выражают недовольство последствиями помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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