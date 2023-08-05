Синоптики спрогнозировали в Москве до +32 градусов 5 августа

Небольшая облачность, без осадков и до 32 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 5 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +30…+32 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем ожидается от +27 до +32 градусов, ночью температура понизится до +15.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/c, ночью — юго-восточный, его скорость составит 4–9 м/с.

Атмосферное давление — 751 мм ртутного столба.

Ранее, 4 августа, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» пообещал, что выходные в Москве будут самыми жаркими днями лета. По его словам, в субботу воздух прогреется до +31…+33 градусов, а в воскресенье — до +32…+34.

2 августа в столичном главке МЧС РФ сообщили, что до 7 августа в Москве ожидается жаркая погода с температурой свыше 30 градусов.

До этого, 30 июля, в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).