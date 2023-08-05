Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Танзании

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу на западе Танзании в районе озера Танганьики. Об этом 5 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации сейсмологов, эпицентр стихии был зафиксирован в 25 км к юго-востоку от города Кигома, где проживают около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

В настоящее время данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее, 1 августа, сейсмологи EMSC сообщили о прошедшем землетрясении магнитудой 5,1 в провинции Конья в центре Турции. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км.