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Прокуроры в США возьмут старые показания Трампа для суда

CBS News: Прокуроры в США возьмут показания Трампа от 2022 года для суда
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Прокуратура США получила разрешение суда на использование показаний бывшего американского президента Дональда Трампа по делу журналистки и писательницы Джин Кэрролл в судебном процессе о фальсификации деловой документации. Об этом 4 августа сообщил телеканал CBS News.

«Федеральный судья постановил, что адвокаты писательницы Джинн Кэролл могут предоставить прокуратуре Манхэттена записи показаний бывшего президента Дональда Трампа <…> по делу об уголовном преступлении, в котором Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации», — говорится в публикации.

По информации телеканала, сотрудники офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брегга в Нью-Йорке предполагают наличие в показаниях бывшего американского лидера, записанных в октябре 2022 года, «материалов, относящихся к их делу».

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Накануне Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили уголовные обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием.

По окончании судебных процедур Трампа освободили до очередного заседания, которое пройдет 28 августа. Позднее, 4 августа, Трамп отверг дополнительные обвинения по делу о секретных документах без явки в суд.

Незадолго до слушаний политик заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он также подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу действующий глава государства Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В 2023 году бывшего американского лидера также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе — несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены в июне, однако Трамп отказался признать свою ответственность.

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