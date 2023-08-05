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Мотоциклист на огромной скорости влетел в отбойник на западе Москвы

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Фото: t.me/DtRoad
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Водитель мотоцикла не справился с управлением и на огромной скорости влетел в разделительный отбойник на западе Москвы. Об этом 4 августа сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Крылатской улице (в районе дома 30, строения 3) водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших или погибших пока что не сообщалось.

В дептрансе Москвы отметили, что движение в районе ДТП затруднено.

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Ранее в этот день в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о гибели одного человека в результате столкновения двух легковушек в Ленобласти.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Dodge, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и врезалась в Renault Logan. В результате аварии пассажир Renault Logan от полученных травм скончался на месте, а водитель автомобиля и два других пассажира госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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