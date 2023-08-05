Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу

Вероятность того, что экс-президенту США Дональду Трампу вынесут обвинительный приговор, крайне велика. Такое мнение в пятницу, 4 августа, высказал российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что на исход этого дела влияют люди, в большинстве своем настроенные резко против бывшего главы государства. Например, судья Моксила Упадхьяя придерживается ультралевых взглядов, присяжных заседателей также могли набрать из числа либералов.

В свою очередь, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти накануне отметил очевидную политическую подоплеку судебных разбирательств в отношении Трампа. Конгрессмен нашел подозрительным тот факт, что обвинения посыпались сразу после того, как улучшился рейтинг бывшего президента в предвыборных опросах.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что обвинительный процесс является попыткой саботировать участие Трампа в предстоящих выборах главы государства.

3 августа Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину, а позже в разговоре с журналистами назвал происходящее политическим преследованием.

Незадолго до слушаний Трамп заявлял, что морально готов к аресту. Ранее он также подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Следующее заседание по делу бывшего американского лидера ожидается 28 августа.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.