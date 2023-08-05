В Москве человек упал на пути на фиолетовой ветке метро

В Московском метрополитене прервано движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает 5 августа столичный департамент транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов между станциями «Спартак» и «Планерная» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что движение восстановлено и вводится в график.

Подобный случай произошел ранее, 31 июля. На салатовой линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.