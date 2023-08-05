Военнослужащие расчета артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки «Восток» ВС РФ под командованием старшего сержанта Виталия Юдашкина ликвидировали более 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, а также уничтожили два минометных расчета, расчет автоматического гранатомета и две единицы автотехники с боеприпасами. Об этом 4 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В Минобороны отметили заслуги начальника расчета старшего сержанта Виталия Юдашкина, который корректировал действия российской артиллерии с целью поражения объектов противника. При очередной атаке украинских боевиков он оперативно и точно передал данные своим подчиненным о местоположении огневых средств ВСУ.

«Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина было уничтожено два минометных расчета, расчет автоматического гранатомета, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и свыше двух десятков националистов», — подчеркнул Чехов.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские беспилотники (БПЛА) ликвидировали пикап и танк украинских боевиков. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

Накануне Чехов сообщил, что передовые подразделения Восточной группировки отразили атаки противника на южнодонецком направлении северо-восточнее Урожайного. Отмечается, что российские военные уничтожили живую силу, минометный расчет и боевые бронированные машины, а украинские боевики вынужденно отступили.

2 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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