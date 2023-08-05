Военные группировки «Восток» уничтожили более 20 боевиков ВСУ
Военнослужащие расчета артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки «Восток» ВС РФ под командованием старшего сержанта Виталия Юдашкина ликвидировали более 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, а также уничтожили два минометных расчета, расчет автоматического гранатомета и две единицы автотехники с боеприпасами. Об этом 4 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
В Минобороны отметили заслуги начальника расчета старшего сержанта Виталия Юдашкина, который корректировал действия российской артиллерии с целью поражения объектов противника. При очередной атаке украинских боевиков он оперативно и точно передал данные своим подчиненным о местоположении огневых средств ВСУ.
«Благодаря профессионализму сержанта Виталия Юдашкина было уничтожено два минометных расчета, расчет автоматического гранатомета, две единицы автомобильной техники с боеприпасами и свыше двух десятков националистов», — подчеркнул Чехов.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские беспилотники (БПЛА) ликвидировали пикап и танк украинских боевиков. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».
Накануне Чехов сообщил, что передовые подразделения Восточной группировки отразили атаки противника на южнодонецком направлении северо-восточнее Урожайного. Отмечается, что российские военные уничтожили живую силу, минометный расчет и боевые бронированные машины, а украинские боевики вынужденно отступили.
2 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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