На окраинах подконтрольного Киеву города Запорожья прозвучал взрыв, сообщило 4 августа украинское издание «Страна.ua».

Других подробностей не приводится.

В Минобороны России на данный момент не прокомментировали эту информацию.

Ранее в этот день взрывы прозвучали в Харьковской, Сумской областях и на территории Херсона. В Херсоне взрывы звучали три раза за вечер.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях. Также в Сумской и Харьковской областях звучали взрывы.

Также 3 августа глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.