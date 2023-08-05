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Посол Нигера в Париже заявила о тяжелом положении главы республики

Посол Кане: свергнутого президента Базума держат в заложниках без воды
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Фото: REUTERS/Balima Boureima
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Президента Нигера Мохамеда Базума насильно удерживают организаторы военного переворота. Об этом в пятницу, 4 августа, рассказала посол африканской республики в Париже Айшату Булама Кане.

«Президент Базум всё еще находится в заложниках: позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром прекратили подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем связаться», — заявила дипломат в эфире телеканала LCI.

Она добавила, что в последний раз говорила с лидером страны в четверг. Тем не менее, по словам Кане, попытки мятежников деморализовать президента обречены на провал.

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Ранее, 3 августа, Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере.

До этого, 30 июля, члены экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились заморозить активы участников переворота, их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране. От мятежников потребовали в течение недели выполнить предписания законных властей.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала переворот. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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