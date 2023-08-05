Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушков заявил о высокой вероятности обвинительного приговора Трампу
Происшествия
Советник главы Крыма опроверг данные о взрыве в районе Крымского моста
Мир
В Госдепе призвали Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Мир
Посол РФ предрек вынужденное признание Британией провала наступления ВСУ
Общество
Работающим удаленно женщинам в декрете предложили сохранить пособие
Мир
На Украине призвали снять звезды с монумента «Родина-мать»
Мир
Посол Нигера в Париже заявила о тяжелом положении главы республики
Мир
Пилотов ВСУ будут учить английскому перед началом тренировок на F-16
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении трех машин на трассе в Подмосковье
Армия
Военные группировки «Восток» уничтожили более 20 боевиков ВСУ
Мир
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Танзании
Мир
Нетребко потребовала выплатить ей $360 тыс. за отмененные выступления
Сюжет:

В Госдепе призвали Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки

Госдеп потребовал у России разъяснений по условиям возобновления зерновой сделки
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава санкционного управления госдепартамента США Джеймс О'Брайен 4 августа сообщил, что Вашингтон хочет получить разъяснения от Москвы, чего она хочет в обмен на возобновление зерновой сделки.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — сказал он на брифинге для журналистов.

Как отметил О'Брайен, США уже обозначили готовность «помочь с любым из этих вопросов». При этом, по его словам, неясно, что Россия «считает успехом».

Также О'Брайен указал, что Россия в прошлом году экспортировала рекордные объемы зерна — 61,8 млн т, что на 10–15% больше, чем в предыдущие годы.

«Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», — сказал дипломат.

Вопросительный злак: реанимирует ли Эрдоган зерновую сделку
Как президент Турции готовится к переговорам с Владимиром Путиным

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать в вопросе зерновой сделки. Таким образом дипломат ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Белого дома содействовать российскому экспорту зерна, если РФ вернется в черноморскую инициативу.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал недавнее заявление Блинкена. Он указал, что РФ не верит словам США о готовности содействовать российскому экспорту.

2 августа Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023