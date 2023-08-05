В Госдепе призвали Россию разъяснить условия возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления госдепартамента США Джеймс О'Брайен 4 августа сообщил, что Вашингтон хочет получить разъяснения от Москвы, чего она хочет в обмен на возобновление зерновой сделки.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — сказал он на брифинге для журналистов.

Как отметил О'Брайен, США уже обозначили готовность «помочь с любым из этих вопросов». При этом, по его словам, неясно, что Россия «считает успехом».

Также О'Брайен указал, что Россия в прошлом году экспортировала рекордные объемы зерна — 61,8 млн т, что на 10–15% больше, чем в предыдущие годы.

«Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», — сказал дипломат.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США прекратить лицемерить и врать в вопросе зерновой сделки. Таким образом дипломат ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Белого дома содействовать российскому экспорту зерна, если РФ вернется в черноморскую инициативу.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал недавнее заявление Блинкена. Он указал, что РФ не верит словам США о готовности содействовать российскому экспорту.

2 августа Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.