Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов 155 мм по ДНР
Политика
Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
СМИ сообщили об отказе украинских дипломатов возвращаться на родину
Армия
Артиллеристы уничтожили закрытую позицию ВСУ на авдеевском направлении
Мир
В США заявили о неизменности положения Украины в случае передачи ей F-16
Общество
ВОЗ предупредила о высоком риске распространения холеры в мире
Экономика
Цена нефти Brent превысила $86 за баррель впервые с 17 апреля
Происшествия
В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами
Мир
Бывший офицер разведки США заявил о способности России освободить Харьков
Экономика
В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
Общество
Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей
Мир
ЦПВС сообщил о подготовке не менее 200 боевиков в Сирии
Происшествия
Порядка 15 домов были затоплены из-за ливней в Дагестане
Сюжет:

Посол РФ предрек вынужденное признание Британией провала наступления ВСУ

Посол РФ считает, что Британии придется признать провал контрнаступления Украины
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондон рано или поздно будет вынужден признать провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на данный момент в Британии стараются с этим не соглашаться. Такое мнение 4 августа выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

«Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным», — сказал он.

Также российский посол указал на публикацию неверной информации со стороны британского министерства обороны по поводу продвижения ВСУ в боевых действиях в зоне спецоперации.

«Это неверно. Они ничего не добились этим контрнаступлением», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Келин отметил, что утверждения о вынужденном выводе российской армии из Киевской области в апреле 2022 года полностью не соответствуют действительности.

«Мы были очень близки к соглашению. Власти и президент Украины [Владимир Зеленский] попросили нас выйти из Киевской области, и мы сделали это в качестве жеста доброй воли. Но сразу после этого украинцы сказали: никакого соглашения, и что они будут воевать», — указал он.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Ранее, 2 августа, британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023