Лондон рано или поздно будет вынужден признать провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на данный момент в Британии стараются с этим не соглашаться. Такое мнение 4 августа выразил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

«Рано или поздно власти Британии признают правду, которая заключается в том, что контрнаступление не было успешным», — сказал он.

Также российский посол указал на публикацию неверной информации со стороны британского министерства обороны по поводу продвижения ВСУ в боевых действиях в зоне спецоперации.

«Это неверно. Они ничего не добились этим контрнаступлением», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Келин отметил, что утверждения о вынужденном выводе российской армии из Киевской области в апреле 2022 года полностью не соответствуют действительности.

«Мы были очень близки к соглашению. Власти и президент Украины [Владимир Зеленский] попросили нас выйти из Киевской области, и мы сделали это в качестве жеста доброй воли. Но сразу после этого украинцы сказали: никакого соглашения, и что они будут воевать», — указал он.

Ранее, 2 августа, британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.