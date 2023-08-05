Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

Госпогранслужба Украины 4 августа поймала четверых украинцев призывного возраста, которые пытались незаконно выехать в Молдавию, спрятавшись в обустроенном в фургоне тайнике.

«Каких-то 300 м до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее. Хоть водитель и заверил, что груза у него нет, но на тщательную проверку его всё равно отправили. В тайнике микроавтобуса «мужественно» прятались четверо мужчин призывного возраста. Одним словом: приехали!» — говорится в Telegram-канале госпогранслужбы.

Уточняется, что стоимость несостоявшейся поездки составляла $4 тыс.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам проверок в военкоматах были установлены многочисленные нарушения и злоупотребления.

Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины задержан сотрудник военкомата, которого подозревают в изготовлении так называемых белых билетов для подлежащих призыву граждан. Стоимость такой услуги доходила до $4 тыс.

1 августа генпрокуратура Украины провела почти 100 обысков в 11 регионах страны в рамках разоблачения масштабной схемы уклонения от призыва. По информации следствия, должностные лица военкоматов в областях, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, при посредничестве третьих лиц выдавали справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. После чего военнообязанных снимали с воинского учета. Отмечается, что сумма взятки в среднем составляла $6 тыс., а полученные справки использовались для выезда за границу.

В тот же день член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Верховная рада Украины 29 июня расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

26 мая издание «Страна.ua» сообщило о том, что за последний месяц суды Украины вынесли порядка 100 приговоров за уклонение от мобилизации. Отмечается, что суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года.

18 апреля на Украине задержали проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в Евросоюз (ЕС). Желающих покинуть страну он прятал в вентиляционной шахте во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека. За услугу он получал около $2,5 тыс. (более 200 тыс. рублей).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.