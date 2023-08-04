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Генерал ВСУ заявил о способности армии РФ дойти до Киева за 12 часов

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России способны дойти до Киева за 12 часов
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Киевская власть недооценивает всю мощь Вооруженных сил (ВС) РФ, что может привести к серьезным последствиям для Украины. Об этом 4 августа заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканалу «Прямой».

«Военные эксперты, включая меня, предупреждали, что они (российские военные. — Ред.) способны дойти до Киева за 12 часов», — отметил он.

По словам экс-генерала, украинский лидер Владимир Зеленский сделал существенную ошибку, оценивая возможности и силу российских войск, поэтому отбрасывать худшие сценарии развития ситуации для ВСУ и киевских властей не стоит.

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Ранее, 2 августа, экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы освободить Харьков, отметив, что ВСУ при этом находятся на грани краха. Он подчеркнул, что взятие городов не является целью спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Москва прежде всего придерживается политики освобождения населенных пунктов, указал он.

Ранее, 23 июля, полковник Вооруженных Сил США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Россия начнет наступление этим летом или осенью, в ходе которого завладеют Харьковом или Одессой. При этом он подчеркнул, что украинские боевики не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей из-за дефицита человеческого ресурса и отсутствия инфраструктуры.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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