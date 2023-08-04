Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и еще двух областях
Взрывы прозвучали в Харьковской области и на территории Херсона, сообщает 4 августа издание «Страна.ua».
Отмечается, что в Херсоне взрывы звучат в третий раз за вечер. Кроме того, в Херсонской области звучит воздушная тревога.
По данным издания «Зеркало недели», на территории Сумской области также прозвучали взрывы.
Минобороны РФ на данный момент информацию не прокомментировало.
Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены зазвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях и в течение 11 минут распространилась по всей стране.
3 августа взрывы прозвучали в Сумской и Харьковской областях на Украине. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.