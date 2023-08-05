Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 5 августа рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием старшего сержанта Никиты Куксы в ходе наступления на одном из тактических направлений выполнял боевую задачу по уничтожению танков и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийским огнем поддерживал российские подразделения, действующие на переднем крае.

Противник в попытке остановить продвижение российских войск оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Несмотря на огневое воздействие ВСУ, Кукса своевременно выявлял выдвижение бронетехники боевиков, в кратчайшие сроки определял цели огневых задач, общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принимал решение на порядок стрельбы и поражение целей, а также подавлял огневые точки, получая целеуказания от наблюдательных пунктов.

В ходе продвижения российских войск на заданном рубеже прицельным и эффективным огнем артиллерийского орудия, с минимальным расходом боеприпасов Кукса и его расчет выполнили более тридцати огневых задач, подавив позицию батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ. Также были уничтожены бронеавтомобиль, гаубица иностранного производства и три минометных расчета.

Также Минобороны выделило заслуги прапорщика Артура Карпушенко, который выполнял задачи по организации бесперебойной устойчивой связи и обеспечивал обмен информацией между вышестоящими штабами, командными пунктами и подразделениями российских войск в районах ведения интенсивных боевых действий. В ходе совершения марша к месту выполнения боевой задачи по сдерживанию противника в районе мостовых переправ, Карпушенко с экипажем находился в машине управления и обеспечивал связь в колонне и с взаимодействующими подразделениями.

Благодаря грамотным действиям Карпушенко и его подчиненных, осуществлялся обмен информации с действующими на переднем крае войсками, поддерживалась связь с авиацией. Также был организован прием сигналов оповещения и немедленное их доведение до подчиненных частей и подразделений, командование владело оперативной обстановкой в режиме реального времени, а командиры подразделений оперативно передавали в адрес вышестоящих штабов сведения об изменении обстановки.

На одном из участков движения колонна техники попала под танковый обстрел ВСУ, в результате чего аппаратная получила осколочные повреждения. Оценив ситуацию, Карпушенко вместе в вверенным ему экипажем, под огнем противника оперативно восстановили работоспособность изделия, не допустив потери управления подразделениями в ходе отражения атаки украинских боевиков.

Прибыв в назначенный район, расчет Карпушенко оборудовал позицию, развернул оборудование и обеспечил устойчивую связь подразделений, удерживающих стратегически важный объект. Находясь под интенсивным артиллерийским обстрелом, прапорщик грамотно выполнил настройку аппаратуры и организовал связь командования с вышестоящими штабами и пунктами управления, обеспечив управление подразделениями и корректировку российской артиллерии и авиации.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с начала контрнаступления в июне-июле ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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