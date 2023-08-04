Один человек погиб при столкновении двух легковушек в Ленобласти

Один человек погиб в столкновении двух легковушек в Ленобласти. Об этом 4 августа сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что ДТП произошло в 17:00 на 20-м км трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Dodge, выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и врезалась в Renault Logan.

В результате аварии пассажир Renault Logan от полученных травм скончался на месте, а водитель автомобиля и два других пассажира госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее, 1 августа, на внутренней стороне КАД в Санкт-Петербурге 20-летний водитель «Газели» врезался в другую «Газель», которая остановилась на правой полосе из-за поломки, а затем сбил ее 38-летнего водителя и влетел в ограждение. Пассажирка первой машины погибла на месте. Водителя второй «Газели» госпитализировали с различными травмами, его состояние оценивается как средней степени тяжести.