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Вучич заявил о росте лицемерия и двойных стандартов Запада

Вучич заявил о лицемерии, двойных стандартах и санкционном давлении Запада
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Введя санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Запад демонстрирует лицемерие и приверженность двойным стандартам. Об этом 4 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время мероприятия в годовщину хорватской военно-полицейской операции «Буря».

«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил (мировых держав. — Ред.) по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», — сказал он.

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Ранее, 12 июля, Вучич заявил, что введение министерством финансов США санкций в отношении главы агентства безопасности и информации республики Александара Вулина мотивировано его пророссийской позицией. Он добавил, что представляется важным провести расследование.

Еще в начале июня президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что действующие в Сербии британские спецслужбы пытаются свергнуть президента республики Александра Вучича. Он выразил уверенность, что в Сербии и в Республике Сербской одни и те же менторы в лице сотрудников британской разведки.

Ранее, 25 мая, Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

При этом двумя днями ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Додик выразил мнение, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку предложения Москвы по согласованию гарантий безопасности были отвергнуты западными странами.

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