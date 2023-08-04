Вучич заявил о росте лицемерия и двойных стандартов Запада

Введя санкции против руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Запад демонстрирует лицемерие и приверженность двойным стандартам. Об этом 4 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время мероприятия в годовщину хорватской военно-полицейской операции «Буря».

«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил (мировых держав. — Ред.) по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», — сказал он.

Ранее, 12 июля, Вучич заявил, что введение министерством финансов США санкций в отношении главы агентства безопасности и информации республики Александара Вулина мотивировано его пророссийской позицией. Он добавил, что представляется важным провести расследование.

Еще в начале июня президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что действующие в Сербии британские спецслужбы пытаются свергнуть президента республики Александра Вучича. Он выразил уверенность, что в Сербии и в Республике Сербской одни и те же менторы в лице сотрудников британской разведки.

Ранее, 25 мая, Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

При этом двумя днями ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Додик выразил мнение, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку предложения Москвы по согласованию гарантий безопасности были отвергнуты западными странами.