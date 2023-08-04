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В Союзе потребителей оценили планы ввести цены за литр и килограмм в магазинах

Глава Союза потребителей России Шелищ назвал введение цен за литр и килограмм удобным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Председатель Союза потребителей России (СПР) Петр Шелищ заявил 4 августа, что закон, обязывающий магазины и торговые сети указывать цену на товар за 1 л или 1 кг, поможет защитить потребителей от введения в заблуждение.

Он положительно оценил инициативу и напомнил, что в текущих правилах продажи товаров по договору купли-продажи указано, что в ценниках должна быть указана стоимость за упаковку товара или единицу массы или объема в зависимости от того, твердый товар или жидкий.

«Мы считаем, что надо не «или», а «и». Надо указывать и то, и другое. Некоторые торговые сети у нас так поступают. Ашан так делает», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что продавцы используют разные маркетинговые ходы для того, чтобы, с одной стороны, не волновать покупателя повышением стоимости, а с другой — сохранять прибыль, передает RT.

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Ранее в этот день «Известия» писали, что Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л.

Законопроект получил положительный отзыв правового управления нижней палаты парламента и рекомендован к рассмотрению, пишет «Москва 24».

В профильном комитете по промышленности и торговле подтвердили, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию и может быть принят в первом чтении в октябре, сообщается на сайте kp.ru.

По словам автора законопроекта и вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, российские потребители привыкли покупать эталон объема или веса товара — например, литр кефира или определенное количество яиц в упаковке. Однако на сегодняшний день на полках магазинов наблюдается тенденция уменьшения количества продукции в упаковках, передает НСН.

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