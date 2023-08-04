Бойцы 9-й отдельной мотострелковой бригады вычислили и уничтожили закрытую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 4 августа сообщил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Отмечается, что воздушная разведка обнаружила замаскированные укрепления украинских боевиков и передала координаты расчету гаубицы Д-20. Артиллеристы нанесли удар и позиции ВСУ были уничтожены.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с начала контрнаступления в июне-июле ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские беспилотники (БПЛА) ликвидировали пикап и танк украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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