Минимум три человека погибли из-за наводнений и оползней в Словении

По меньшей мере три человека погибли во время оползней и наводнений в Словении. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает агентство STA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Согласно имеющейся информации, двое погибших были гражданами Нидерландов.

К настоящему моменту около 16 тыс. домохозяйств остались без электричества. Кроме того, по данным управления гражданской обороны Словении, часть районов страны полностью отрезало от транспортного сообщения, передает телеканал «360».

Словенский премьер-министр Роберт Голоб назвал происходящее самым страшным стихийным бедствием на территории республики за последние 30 лет.

Накануне стало известно, что на горном курорте Шови в Грузии сошел оползень объемом более 5 млн куб. м твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки, устояла только трехэтажная гостиница.

Во время спасательных мероприятий под завалами были найдены тела шести погибших. Кроме того, более 30 человек числятся пропавшими.