Порядка 15 домов были затоплены из-за ливней в Дагестане

Порядка 15 домов в селе Алчуниб Республики Дагестан из-за сильных дождей и схода селевых масс были затоплены. Об этом 4 августа сообщил глава села Абусупиян Магомедханов в беседе с «РИА Новости».

«В результате обильного дождя, который был с утра до 11 часов, в населенном пункте Алчуниб сошел селевой поток. Река Вера, которая проходит сквозь село, вышла из русла… На текущий момент примерно 15 домовладений затоплены, частично вода зашла, селевая масса во дворах. В пяти домах, в которые зашла селевая масса, постоянно проживают люди, в остальных проживают не постоянно. Наверно, есть какая-то порча имущества, по результатам расчистки будет видно», – рассказал Магомедханов.



Глава также сообщил, что дорога, соединяющая Алчуниб с соседним населенным пунктом, завалена валунами. Движение транспорта остановлено.

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