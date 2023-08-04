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Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей
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Супруга участника спецоперации из Тульской области спасла девятерых детей

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Супруга участника спецоперации, жительница Тульской области Татьяна Шуленина спасла девятерых детей от крупной аварии. Об этом 4 августа сообщается на сайте правительства региона.

В конце июня Шуленина сопровождала девятерых детей участников специальной операции, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратном пути водитель автомобиля потерял сознание.

«Татьяна вовремя среагировала, взяла управление машины на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы, а также вызвала скорую для водителя. Благодаря ей в экстренной ситуации никто не пострадал», — говорится в сообщении правительства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил вручить женщине региональную медаль «Честь и мужество» в День Тульской области и День города-героя Тулы.

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Ранее, 21 июля, в Бурятии сотрудница полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего в реке трехлетнего мальчика. ЧП произошло 9 июня на реке Селенга: ребенка начало уносить течением. Девушка вытащила его из воды и провела реанимацию, а затем на своей машине отвезла его вместе с мамой в ближайшую больницу.

Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев наградил ее медалью «За смелость во имя спасения».

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