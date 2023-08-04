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Умер актер сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

На 84-м году жизни скончался актер сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson
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Американский актер Марк Марголис, исполнивший роль наркобарона Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие», скончался на 84-м году жизни в Нью-Йорке. Об этом 4 августа рассказал сын актера Морган Марголис.

По словам наследника, Марголис тяжело болел и последние несколько дней находился в больнице под присмотром врачей. Его сердце остановилось в четверг, 3 августа.

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Марк Марголис родился 26 ноября 1939 года в Филадельфии. Свою карьеру он начал лишь в 1976-м и за это время снялся более чем в 70 фильмах, в числе которых были не только американские киноленты.

За свою жизнь Марголис успел сняться в таких известных картинах, как «Лучше звоните Солу», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте», «Лицо со шрамом», «Криминальные истории», «Санта-Барбара», «Ганнибал», «Секс в большом городе», «Черный лебедь», «Американская история ужасов: Психбольница», «12 обезьян», «Блудливая Калифорния».

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