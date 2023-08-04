Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Соотвествующий документ размещен 4 августа на портале правовой информации.

Так, граждане могут без взимания комиссии переводить средства с помощью системы быстрых платежей (СБП) или по номеру телефона. Изменения не касаются переброса денег по номеру или при присутствии человека в отделении банка.

Закон о бесплатных переводах средств вступит в силу через девять месяцев после его официальной публикации.

В пояснительной записке к документу уточняется, что изменения «позволят пресечь возможности создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками», пишет «Газета.Ru».

Закон о переводах между своими счетами без переводов был одобрен Госдумой 26 июля, а 28-ого числа его принял Совфед РФ. Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка.