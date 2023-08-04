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В США заявили о неизменности положения Украины в случае передачи ей F-16

NBC News: поставки Украине истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне конфликта
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
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Поставки истребителей F-16 Украине не изменят ситуацию в зоне конфликта. Об этом 4 августа сообщает телеканал NBC News.

«Официальные лица США говорят, что истребителей в одиночку будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — говорится в материале.

Как отмечается в публикации, на поставки вкупе с обучением украинских пилотов управлению боевыми самолетами потребуются месяцы, прежде чем желанная авиация появится на поле боя.

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Ранее, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в августе. По его словам, поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Отмечалось, что также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Она также указал на важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Также бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» отметил, что передача Украине F-16 не изменит ситуацию в зоне спецоперации. По его словам, для того чтобы переломить ситуацию на поле боя, украинской стороне нужно намного больше истребителей, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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