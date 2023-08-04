После падения рабочих в шахту лифта в Москве возбуждено уголовное дело

По факту падения двух рабочих в шахту лифта строящегося дома на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило главное следственное управление СК РФ по столице.

«Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по юго-западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.

Двое рабочих 33 и 45 лет упали в шахту лифта дома на улице Кедровой ранее этим же днем, 4 августа. В результате 33-летний мужчина погиб на месте, его коллега был госпитализирован.