В Голопристанском районе Херсонской области в заброшенном доме правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщило МВД России в пятницу, 4 августа.

В здании сотрудники полиции и ФСБ обнаружили сумку с гранатой Ф-1, унифицированным запалом ручной гранаты модернизированной (УЗРГМ), дымовой шашкой и 590 патронами калибра 5,45 мм.

Находки были помещены в комнату хранения отдела полиции.

Ранее в этот день МВД по Луганской Народной Республике сообщило, что силовики обнаружили на пустыре у села Великоцк 240 патронов и 10 гранат. Все боеприпасы были уничтожены саперами Росгвардии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.