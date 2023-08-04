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В заброшенном доме Херсонской области найден схрон с боеприпасами

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Фото: МВД РФ
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В Голопристанском районе Херсонской области в заброшенном доме правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщило МВД России в пятницу, 4 августа.

В здании сотрудники полиции и ФСБ обнаружили сумку с гранатой Ф-1, унифицированным запалом ручной гранаты модернизированной (УЗРГМ), дымовой шашкой и 590 патронами калибра 5,45 мм.

Находки были помещены в комнату хранения отдела полиции.

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Ранее в этот день МВД по Луганской Народной Республике сообщило, что силовики обнаружили на пустыре у села Великоцк 240 патронов и 10 гранат. Все боеприпасы были уничтожены саперами Росгвардии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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