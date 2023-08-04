Судью в США застали за поиском гифки для поста в социальной сети во время суда

Судью из американского штата Оклахома застали за перепиской в соцсетях в ходе заседаний. В результате женщина сама стала фигурантом судебного дела, сообщает издание The Oklahoman.

Камера видеонаблюдения засняла, как судья Трейси Содерстрем занимается поисками подходящей гифки для поста, пока шел судебный процесс по делу о происшествии, в результате которого погиб двухлетний ребенок.

Содерстрем не отвлеклась от телефона даже в момент, когда мать погибшего ребенка, истица, расплакалась, пока рассказывала в подробностях о трагической смерти сына.

По кадрам камер наблюдения можно увидеть, как судья пользовалась телефоном, держа его на коленях, и время от времени делала пометки в бумагах.

По словам окружного прокурора Адама Пантера, а также поверенной защиты Велии Лопес, они никогда прежде не видели, чтобы Содерстрем отвлекалась на мобильный телефон во время судебных слушаний.

Ранее, 14 января, сообщалось, что министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул во время обсуждения негативных последствий конфликта на Украине. Обсуждение проходило в прямом эфире Antena 3. Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство. Журналистка несколько раз позвала спящего чиновника, однако тот не отреагировал, после чего она пообещала перезвонить.