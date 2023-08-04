Кандидат в президенты США от Республиканской партии встретился с Зеленским

Один из кандидатов на участие в выборах президента США от Республиканской партии Крис Кристи прибыл на Украину. Об этом 4 августа рассказал президент страны Владимир Зеленский.

«У меня была встреча с членом Республиканской партии, бывшим губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи», — сообщил он в Telegram.

Зеленский заявил, что поблагодарил американцев за поддержку, которую они оказывают.

Кристи стал вторым участником президентской гонки в США, посетившим Украину. Ранее, 29 июня, в Киеве побывал бывший вице-президент Майк Пенс. Он встретился с Зеленским и обсудил дальнейшую военную помощь США. По мнению Пенса, администрация Джо Байдена слишком медлительна, и это, уверяет кандидат в президенты от Республиканской партии, он слышал в ходе своего визита в Киев, встречаясь с представителями местной власти.

25 июля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп остается лидером среди возможных кандидатов на выборах главы государства от Республиканской партии. В открытом опросе 46% респондентов выбрали Трампа, еще 20% предпочли губернатора Флориды Рона Десантиса.

До этого, 11 июня, Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.