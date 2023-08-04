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Водитель такси сбил пешехода на юго-западе Москвы

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Фото: департамент транспорта Москвы
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На Севастопольском проспекте в районе дома № 79 в Москве водитель такси сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом 4 августа сообщил столичный департамент транспорта.

«На месте работают оперативные службы города. Движение транспорта в районе аварии не затруднено», — сообщила служба в своем Telegram-канале.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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Ранее, 2 августа, сообщалось о иномарке в Москве, сбившей 17-летнего подростка, который переезжал пешеходный переход на самокате. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

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