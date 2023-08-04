МИД Белоруссии подтвердил получение ноты Польши о якобы нарушении границ

МИД Белоруссии подтвердил получение ноты посольства Польши в республике о якобы нарушении воздушных границ двумя белорусскими вертолетами. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба министерства.

«Отмечаем, что переданная нота не содержит «неопровержимых» доказательств. Данные объективного контроля польская сторона не предоставила», — говорится в ответе ведомства на соответствующий вопрос «РИА Новости».

В МИД Белоруссии уточнили, что заявления республики по этому вопросу опирались на информацию объективного контроля полетов воздушных судов. Подчеркивается, что Минск уведомил Варшаву о приграничных полетах.

«Предлагаем возобновить полноценный диалог между военными ведомствами двух стран, по линии которых как раз и устраняются подобные разногласия», — подчеркнули в ведомстве.

О замеченных на польско-белорусской границе вертолетах стало известно 1 августа. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что военные Белоруссии предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. Тогда он отметил, воздушное пространство Варшавы не было нарушено.

В тот день в минобороны Польши заявили, что страна увеличит количество войск на линии с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения границ. Согласно информации ведомства, нарушение воздушного пространства военными белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 произошло в районе Беловежи на малой высоте. Уточнялось, что данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» еще 24 июля заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.