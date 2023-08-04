Опубликованы кадры задержания устроившего стрельбу в центре Москвы

В распоряжении «Известий» в пятницу, 4 августа, появились кадры задержания устроившего стрельбу на дороге на Моховой улице в центре Москвы.

Ранее в этот день сообщалось, что между двумя мужчинами произошел конфликт на Моховой улице рядом с ее пересечением с Тверской. По словам источника «Известий», пострадавший водитель получил ранение из травматического пистолета в грудь.

Как рассказал информатор, машину пострадавшего подрезали на дороге. Он не обратил на это внимания и продолжил было движение, пока не встал на светофоре рядом с лихачом. Тот попросил открыть окно и стал выкрикивать оскорбления. Пострадавший все-таки вышел из своей машины. В этот момент агрессор достал пистолет и выстрелил в мужчину.