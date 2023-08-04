Пострадавший в дорожном конфликте в центре Москвы получил ранение в грудь

Водитель, пострадавший во время стрельбы в центре Москвы, получил ранение в грудь. Об этом 4 августа рассказал источник «Известий».

«Машину пострадавшего водителя подрезали на дороге. Он не стал на это реагировать и продолжил движение. Когда машины встали на светофоре, лихач дал водителю знак, чтобы он открыл окно. После того как окно открыли, лихач начал выкрикивать оскорбления в адрес водителя», — описал он предысторию конфликта.

После этого водитель все-таки вышел из машины по направлению к обидчику, однако тот достал травматический пистолет и сделал выстрел в грудь.

Ранее в этот день сообщалось, что между мужчинами произошел конфликт на Моховой улице рядом с ее пересечением с Тверской. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, стрелявшего водителя задержали.