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В США от нападения выдры пострадали три женщины

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Фото: Global Look Press/Yuli Seperi/Sijori Images
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Три женщины, из которых одна была госпитализирована, пострадали от нападения выдры в США. Об этом сообщил американский телеканал NBC Montana.

Инцидент произошел 2 августа. Женщины сплавлялись по реке, когда зверек решил на них напасть. После этого они сразу выбрались из воды и позвонили в экстренные службы. Все они получили различные травмы, одну женщину госпитализировали с серьезными укусами на лице и руках.

«Спасателям пришлось использовать реактивный катер и мотовездеход, чтобы добраться до места происшествия, так как инцидент произошел в отдаленном месте», — рассказал источник.

Как указал эксперт местного департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков Морган Якобсен, нападения выдр на людей случаются редко. Он подчеркнул, что зверьки рожают детенышей в апреле, но иногда их потомство можно встретить в конце лета. Именно это может спровоцировать нападение животного на человека.

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Ранее, в июле, в Сети распространилось видео, на котором видно, как выдра отнимает доски у серферов и сама же плавает на них. Люди в страхе бросали снаряжение и плыли к берегу.


До этого, в апреле, выдра разбила телефон посетительницы зоопарка в Лиссабоне. Женщина уронила iPhone в вольер с морскими выдрами. Животное не стало возвращать телефон хозяйке, а усердно пыталось его разбить, перепутав с раковиной моллюска.

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