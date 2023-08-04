Благоустройство центральной площади Хотьково стартует в 2024 году

В Хотьково в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья в 2024 году начнется благоустройство центральной площади. Об этом сообщает региональное министерство благоустройства.

«В ближайшие два года мы реализуем прогулочный маршрут «Дружба поколений». <…> [Хотьково] это город с богатой историей и хорошим туристическим потенциалом, поэтому нам важно создать здесь благоустроенное пространство, удобное как для жителей, так и для гостей города», — прокомментировал глава ведомства Михаил Хайкин.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь благоустраиваемой территории составит около 2 га. Участок имеет статус главной площади города, но по факту не выполняет задачи центрального общественного пространства. Сейчас основные функции территории — парковочная, торговая и транзитная.

Концепция благоустройства предусматривает создание открытой парадной площади для встреч и отдыха горожан. Существующий памятник Ленину сохранят, также будет организовано мемориальное пространство.

Проект благоустройства стал одним из победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения. На реализацию получен грант в размере 90 млн рублей.