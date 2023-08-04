На взорванном складе боеприпасов в Греции выявили нарушения пожарной безопасности

Комиссия министерства национальной обороны Греции обнаружила нарушения пожарной безопасности на складе в Неа-Анхиалосе, где из-за лесных пожаров взорвались снаряды. Об этом 4 августа сообщил портал armyvoice.gr.

«Очень небольшой противопожарной зоны вокруг складов было недостаточно, чтобы предотвратить интенсивную тепловую нагрузку из-за того, что огонь быстро переместился к месту хранения боеприпасов. Это привело к взрыву бомб северного сектора складов», — говорится в докладе комиссии.

При этом хранение боеприпасов соответствовало международным стандартам. Склады содержали только бомбы общего назначения.

Должностные лица Военно-воздушных сил Греции получат взыскания за халатность и упущения.

27 июля лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе. Там же располагается 111-е боевое крыло истребителей F-16. Из-за взрывов несколько человек получили ранения от осколков разбитых стекол.

В тот же день истребители F-16 оперативно стали перебрасывать на авиабазу в Ларисе. Сообщалось, что всего рядом со складом находились 70 боевых самолетов F-16 типов Block 30 и Block 50 в трех эскадрильях 111-го боевого авиакрыла.