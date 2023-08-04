Благоустройство Черезовских прудов в Рязани намерены продолжить в 2024 году
В Рязани в 2024 году планируют продолжить благоустройство Черезовских прудов. Об этом сообщает городская администрация.
Сейчас на территории ведутся работы первого этапа. Подрядчик обустраивает пешеходные и велосипедные дорожки, укладывает покрытие для спортивных и детских площадок. Также проводится устройство деревянных настилов, укрепление склонов пруда, пишет 62INFO.ru.
«Перечень работ был согласован с жителями, проект прошел общественные обсуждения. Также планируется озеленение территории. Зеленые насаждения приобретены, высадка планируется в осенний посадочный период — с 15 сентября по 15 октября», — говорится в сообщении властей.
В целом готовность первого этапа составляет 80%. На работы было выделено 33 млн рублей, 95% из них — из федерального бюджета.
Как уточняет РИА «7 новостей», в 2024 году будет выполнен второй этап благоустройства, в рамках которого на спортивных и детских площадках смонтируют оборудование. Полный перечень работ еще только предстоит утвердить в ходе общественных обсуждений.