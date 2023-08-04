Политолог назвал последствия расторжения военных соглашений Нигера с Францией

Решение нигерийских мятежников расторгнуть с Францией ряд соглашений, которые касаются военного сотрудничества, станет поражением для репутации Парижа. Об этом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил в пятницу, 4 августа.

«Денонсация военного соглашения — это, конечно, поражение с точки зрения французских намерений. Я вижу это поражение в двух аспектах. В широком смысле это подрыв авторитета Франции, тем более что в прошлом году [французский президент Эммануэль] Макрон объехал почти всю Африку с целью поднятия авторитета», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Оленченко подчеркнул, что денонсация этих соглашений демонстрирует, что африканские страны перестают видеть политические и экономические выгоды от сотрудничества с Францией.

«Акцент надо сделать на отношениях с другими африканскими государствами. Выражаясь языком права, это можно считать прецедентом, был похожий прецедент и с Мали, когда Мали расторгло похожее соглашение. Нигер, который отказался от этих соглашений, показывает, что он что-то пересматривает. Если он отказался от французов, то в чью-то пользу», — рассказал он.

Накануне мятежники, находящиеся у власти в Нигере, заявили о денонсации военных соглашений с Францией, передает RT.

Также нигерские мятежники отозвали полномочия у четырех послов страны во Франции, США, Нигерии и Того, сообщает телеканал «360».

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено в Нигере военными, начавшими государственный переворот.

1 августа французское посольство заявило о планах в ближайшее время начать эвакуацию своих граждан из Нигера, сообщает телеканал «Звезда».

31 июля в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

Ранее, 26 июля, президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки и была слышна стрельба.