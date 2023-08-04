В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

На Моховой улице в центре Москвы 4 августа произошло ДТП со стрельбой.

Между двумя водителями произошел конфликт после аварии. Один из них достал травматическое оружие и открыл стрельбу в сторону другого.

Медики оказали помощь пострадавшему. Стрелявший водитель был задержан.

Авария произошла рядом с пересечением Моховой улицы с Тверской около 17:00. Из-за этого движение было временно перекрыто.

Ранее, утром 23 июля, неизвестные выстрелили в мужчину из травматического оружия недалеко от ресторана «Заварка». Пострадавшего госпитализировали с травмой.

В дальнейшем стало известно, что пострадал «звездный» телохранитель. Он рассказал «Известиям», что чудом выжил после выстрела в голову. По его словам, он пришел в клуб отдохнуть. Когда Артур стоял на парковке, к нему подъехали неизвестные молодые люди, они находились в салоне Porsche без номеров. После короткого разговора в него выстрелили.