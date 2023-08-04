Во Внуково задержали мужчину с кокаином

В московском аэропорту Внуково задержан уроженец Дагестана, у которого обнаружили 35 грамм кокаина. Об этом 4 августа сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram.

«Он был задержан и доставлен в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково, где в ходе проведения личного досмотра из одежды изъято вещество общей массой более 35 грамм, которое, согласно заключению эксперта, является кокаином», — сообщило ведомство.

По данным следствия, задержанный приобрел кокаин во Внуково и планировал в дальнейшем сбыть его в Дагестане. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотического вещества.

Обвиняемый не признал свою вину в совершении преступления. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее, 26 июля, таможня аэропорта Внуково задержала гражданина Узбекистана при попытке провезти контрабандой бриллианты на сумму свыше 5 млн рублей, которые он спрятал в нижнем белье.