Картаполов заявил об отсутствии планов новой мобилизации

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заверил, что в России не планируется новая волна мобилизации. Об этом он заявил 4 августа «Газете.Ru».

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — сказал депутат.

Ранее в этот день Картаполов сообщил, что законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации рассмотрят осенью. По его словам, за нарушение будет грозить штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

25 июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке. Изменения касаются законопроекта об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу.