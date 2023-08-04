Реклама
Прямой эфир
Авто
Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта на стройке в Москве
Общество
Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Политика
Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний в 10%
Мир
МИД Белоруссии заявил о разочаровании решением ЕС о новых санкциях
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 105 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в ФРГ
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал укрепление рубля во второй половине сентября
Армия
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Политика
В Госдуме поддержали решение Путина пересадить чиновников на авто РФ
Общество
Открытое горение на складе с пластиковыми изделиями в Яхроме ликвидировали
Авто
В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков
Мир
В Польше задержали 28 мигрантов после погони со стрельбой
Сюжет:

Захарова назвала лицемерием обвинения ЕС в нарушении свободы слова

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осуждение Европейским союзом (ЕС) других стран в связи с нарушением свободы слова является лицемерием. Об этом 4 августа заявила официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова.

В заявлении, опубликованном министерством, она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Набилы Массрали о том, что ЕС считает неприемлемым приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере.

«Отрадно, что в Европейском союзе наконец-то обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире. Стоит отметить, однако, что Нигер не входит в состав ЕС, хотя, не секрет, что чиновники Евросоюза часто отличаются вольным толкованием своих полномочий. В этой связи хотели бы призвать госпожу Массрали сфокусироваться на пространстве ее непосредственной компетенции», — сказала Захарова.

Она перечислила российские телеканалы, вещание которых было запрещено в Евросоюзе, а также журналистов и медиаменеджеров, в отношении которых ввели санкции.

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран — не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», — заявила Захарова.

ЭКОВАС занесло: начнется ли интервенция в Нигер
Военные в стране приступили к формированию своего госаппарата

Ранее, 3 августа, военные, устроившие госпереворот в Нигере, остановили вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. До этого вещание RFI и France24 было прекращено в Мали и других странах Африки.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки.

Позднее, 31 июля, в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023