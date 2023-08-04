Захарова назвала лицемерием обвинения ЕС в нарушении свободы слова

Осуждение Европейским союзом (ЕС) других стран в связи с нарушением свободы слова является лицемерием. Об этом 4 августа заявила официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова.

В заявлении, опубликованном министерством, она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Набилы Массрали о том, что ЕС считает неприемлемым приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере.

«Отрадно, что в Европейском союзе наконец-то обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире. Стоит отметить, однако, что Нигер не входит в состав ЕС, хотя, не секрет, что чиновники Евросоюза часто отличаются вольным толкованием своих полномочий. В этой связи хотели бы призвать госпожу Массрали сфокусироваться на пространстве ее непосредственной компетенции», — сказала Захарова.

Она перечислила российские телеканалы, вещание которых было запрещено в Евросоюзе, а также журналистов и медиаменеджеров, в отношении которых ввели санкции.

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран — не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», — заявила Захарова.

Ранее, 3 августа, военные, устроившие госпереворот в Нигере, остановили вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24. До этого вещание RFI и France24 было прекращено в Мали и других странах Африки.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные взяли в плен главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны. На следующий день президента сместили, а границы государства закрыли. В стране также был объявлен комендантский час. 27 июля военные объявили о закрытии всех учреждений государства. В стране начались массовые беспорядки.

Позднее, 31 июля, в столице Ниамее протестанты вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день военные Нигера, задержавшие президента, объявили о решении прекратить поставки золота и урана во Францию.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.