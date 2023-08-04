Кроссовер Geely Coolray второго поколения появился на российском рынке
Российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей, сообщает Autonews.ru.
Второе поколение Coolray дебютировало в Китае в прошлом году, с тех пор модель выпускается параллельно с первой генерацией кроссовера. Несмотря на общую платформу, новая итерация Coolray отличается полностью новым оборудованием, а также бамперами, оптикой и интерьером.
Автомобиль поставляется в Россию с полуторалитровым турбодвигателем мощностью 181 л.с. в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с приводом на переднюю колесную ось. Максимальная скорость нового Coolray составляет 200 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает у кроссовера 7,6 с. Габариты кроссовера: 4330 × 1800 × 1609 мм, а размер колесной базы равен 2600 мм.
Из опций российский покупатель Geely Coolray может получить камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, систему помощи на спуске и подъеме, электрорегулировку водительского кресла и климат-контроль.
Ранее, 3 августа, китайские кроссоверы Kaiyi Kunlun, ввезенные в Россию по параллельному импорту, появились в продаже в салонах дилеров.
Дебютировавшая прошлой весной модель Kunlun поставляется в Россию с единственной силовой установкой ― с 254-сильным двухлитровым турбомотором в тандеме с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с приводом на переднюю колесную ось. Кроссовер Kunlun позиционируется как конкурент Chery Tiggo 9.